الجزائر.. ضبط ملايين الحبوب المخدرة خلال 4 أشهر

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر، أن “عناصر مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات تمكنت من ضبط 169 كغ كوكايين وأكثر من 7 ملايين “قرص مهلوس” خلال 4 أشهر”.

وكشفت المديرية، أنه “تم خلال سنة 2023 حجز أكثر من 7 أطنان من القنب الهندي وخلال أول 4 أشهر من سنة 2024، تم حجز 1 طن و869 كلغ، كما تمكنت المصالح الأمنية من حجز 169 كلغ من الكوكايين سنة 2023 و64 كلغ خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة”.

وأضافت أنه “تم حجز 595 غ من الهيرويين وأكثر من 7 ملايين قرص مهلوس خلال 4 أشهر عبر التراب الوطني”.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، أشارت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن “مكافحة المخدرات هي من أولويات المديرية العامة، حيث عملت على تعزيز قدراتها في هذا المجال لمواجهة الظاهرة على المستوى العملياتي والوقائي”.

هذا وتمكنت فرقة البحث والتدخل بتمنراست جنوب الجزائر، في أبريل الفائت، من “تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 5 أشخاص، وضبط 208.5 كغ من “الكيف” المعالج بالإضافة إلى حجز شاحنة ومركبة سياحية”.