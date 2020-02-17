مال وأعمال

الجزائر.. عجز تجاري 14.5% بسبب هبوط إيرادات تصدير الطاقة

عين ليبيا | نُشر الإثنين، 17 فبراير 2020 - 12:11
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مال وأعمال
تراجعت الواردات بنسبة 9.49 في المئة إلى 41.93 مليار دولار في 2019 [العين الاخبارية]

أظهرت بيانات رسمية تراجع عائدات الطاقة في الجزائر 14.48 في المئة في 2019، مما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري في ذلك البلد العضو في منظمة «أوبك» بنسبة 34.81 في المئة عن العام السابق.


وتحاول الجزائر خفض الإنفاق على الواردات في أعقاب هبوط في إيرادات النفط والغاز في السنوات الأخيرة، نتيجة هبوط في حجم الصادرات والأسعار العالمية.


وطبقا لإحصاءات الجمارك فقد وصلت صادرات النفط والغاز، التي تمثل 92.80 في المئة من إجمالي المبيعات للخارج، إلى 33.24 مليار دولار هبوطا من 38.87 مليار دولار في 2018.

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وأظهرت الأرقام أن هذا أدى إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 6.11 مليار دولار في 2019، من 4.53 مليار دولار في 2018.
ووصل إجمالي الصادرات إلى 35.82 مليار دولار، مقابل 41.79 مليار دولار في 2018، في حين تراجعت الواردات بنسبة 9.49 في المئة إلى 41.93 مليار دولار في 2019.

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