الجزائر.. «عطاف» يعقد لقاءات ثنائية مع نظيريه المصري والناميبي بغانا

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم السبت، بالعاصمة الغانية أكرا، لقاءات ثنائية مع كل من وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا بيا موشيلنغا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية أن الوزير بحث مع نظيره المصري أهم القضايا المرتبطة بالاستحقاقات المرتقبة على مستوى الاتحاد الافريقي، وسبل المضي قدما بالعلاقات المتميزة بين البلدين من خلال تفعيل كافة الآليات الكفيلة بتكثيف التشاور السياسي وتعميق الشراكة في الميادين الاقتصادية.

كما تبادل عطاف مع نظيره الناميبي الرؤى بخصوص مختلف المسائل المطروحة على الصعيد الإفريقي، واتفق معه على مواصلة التنسيق البيني بشأن القضايا العادلة قاريا ودوليا، والدفع بالمزيد من الجهود الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى آفاق أرحب.