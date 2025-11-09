الجزائر في مواجهة المؤامرات.. الجيش يحذّر من تهديدات للأمن الوطني

حذرت مجلة الجيش الجزائرية، في عددها لشهر نوفمبر 2025 من ما وصفته بـ”المؤامرات والمخططات الخبيثة” التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الجزائر، مشيرة إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في ظل الظرف الإقليمي والدولي الراهن.

وبحسب صحيفة الخبر، جاء في افتتاحية المجلة أن “الأوضاع الإقليمية والدولية تتسم بتجاذبات وتوترات متزايدة”، وأن هناك “مؤامرات خفية ومعلنة تحاك ضد وطننا وتحاول استهداف أمنه وطمأنينة شعبه”، في إشارة واضحة إلى التحديات الأمنية والإعلامية التي تواجه الجزائر في محيط إقليمي مضطرب.

وشددت المجلة على أن الجزائر “ستظل شامخة وقوية وآمنة طالما هناك وطنيون أوفياء”، مشيرة إلى دور الجيش الوطني الشعبي في حماية البلاد، وتطوير قدرات القوات المسلحة، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة أي تهديد محتمل.

كما أعادت المجلة التأكيد على القيم الوطنية المستمدة من الثورة التحريرية المجيدة، معتبرة أن هذه القيم تشكل “السند الحقيقي لوحدة الوطن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.

ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه محيط الجزائر الإقليمي والدولي حالة من التوترات المتصاعدة، مع وجود تهديدات محتملة على أمن دول الجوار، وهو ما يعكس بحسب المجلة أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة أي مخططات تستهدف البلاد.