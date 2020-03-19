الجزائر.. قرارات بوقف النقل العام وتسريح نصف الموظفين وإغلاق المطاعم والمقاهي لمواجهة كورونا

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارات بوقف وسائل النقل، وتسريح 50% من الموظفين، وخاصة النساء، وغلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى، وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت صحيفة “الشروق” الجزائرية، بأن اجتماع عقده تبون بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الخميس، خلُص إلى القرارات التالية للحد من الانتشار، وتطبيق العزل على حالات الإصابة سواء كانت مشبوهة أو مؤكدة:

وقف جميع وسائل النقل الجماعي العمومية والخاصة داخل المدن وبين الولايات وكذلك حركة القطارات.

تسريح 50% من الموظفين والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية مع الاحتفاظ برواتبهم.

تسريح النساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، على انه سوف يتم تحديد الفئات المعنية بالتسريح في كلتا الحالتين في مرسوم تنفيذي يصدر عن الوزير الأول.

غلق المقاهي والمطاعم في المدن الكبرى بصفة مؤقتة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس الجزائري مرة أخرى “على روح المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها الجميع فردا فردا، ولا سيما في وسائل الإعلام، لأن الوضع متحكم فيه وأن قدرات البلاد حتى إذا تجاوزت حالات الإصابة المستوى الثالث، فيمكن الاستعانة بإمكانات الجيش الوطني الشعبي القادر على المساعدة بمستشفيات ميدانية وطاقات بشرية من أطباء واختصاصيين وسلك شبه الطبي وسيارات الإسعاف”، وفق قوله.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إلى 9 حالات.

يُذكر أن الجزائر أغلقت حدودها البرية، وأوقفت الرحلات البحرية والجوية كما أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب للأمة الثلاثاء عن وقف كل التجمعات والمسيرات.