الجزائر: قرار فرنسا بشأن اتفاقية 1968 شأن داخلي ولا يعنينا

اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يندد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 تمثل “شأنًا فرنسيًا بحتًا” ولا يمس الجزائر مباشرة.

وفي مقابلة مع قناة AL24، قال عطاف إن الجزائر لا تعتبر نفسها معنية بالقرار، مشددًا على أن الاتفاقية لعام 1968 اتفاقية حكومية دولية، ولم تُخطر الحكومة الفرنسية الجزائر رسميًا بأي تغييرات، وأضاف: “يمكن أن يصبح الأمر مقلقًا إذا تحول إلى شأن بين الحكومتين”.

وتنص اتفاقية 1968، التي وُقعت بعد ست سنوات من انتهاء حرب الجزائر، على نظام خاص للهجرة يمنح الجزائريين امتيازات في الإقامة والعمل في فرنسا، بما في ذلك تسهيلات في الحصول على تصاريح الإقامة ولم شمل الأسر.

يذكر أن القرار الذي قدمه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا وتم تبنيه بأغلبية صوت واحد، لا يملك صفة إلزامية، ويُعد خطوة رمزية تنتقد الاتفاقية.