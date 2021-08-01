الجزائر: ليبيا تسير على الطريق الصحيح وحريصون على دعم التطورات الإيجابية

أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن ليبيا تسير علي الطريق الصحيح غداة فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق البلاد.

وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، أمس السبت بالقاهرة، إن هناك تقدمًا وإنجازات معتبرة على الساحة الليبية، مؤكدا أن هناك العديد من التحديات التي يشهدها المشهد الليبي حتى تستطيع الخروج من الأزمة ودعم الشرعية بها.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري: “حريصون علي التطورات الإيجابية وفتح آفاق رحبة من التقدم على الساحة الليبية”.

مباحثات معمقة مع أخي سامح شكري تركزت حول سبل إعطاء دفعة قوية للعلاقات التاريخية والأخوية بين🇩🇿و🇪🇬والتشاور حول أهم المستجدات في جوارنا الإقليمي وكذا على الساحتين العربية والافريقية. جددنا التزامنا بالطابع الاستراتيجي للشراكة الثنائية لتحقيق تطلعات شعبينا الشقيقين. pic.twitter.com/YxD2aIjpyw — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 31, 2021