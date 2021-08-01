الجزائر: ليبيا تسير على الطريق الصحيح وحريصون على دعم التطورات الإيجابية

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 1 أغسطس 2021 - 11:55 | آخر تحديث: 1 أغسطس 2021 - 11:56 نُشر: الأحد، 1 أغسطس 2021 - 11:55
ليبيا
رويترز
هناك تقدم وإنجازات معتبرة على الساحة الليبية

أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن ليبيا تسير علي الطريق الصحيح غداة فتح الطريق الساحلي الرابط بين غرب وشرق البلاد.

وقال لعمامرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، أمس السبت بالقاهرة، إن هناك تقدمًا وإنجازات معتبرة على الساحة الليبية، مؤكدا أن هناك العديد من التحديات التي يشهدها المشهد الليبي حتى تستطيع الخروج من الأزمة ودعم الشرعية بها.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري: “حريصون علي التطورات الإيجابية وفتح آفاق رحبة من التقدم على الساحة الليبية”.

آخر تحديث: 1 أغسطس 2021 - 11:56
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