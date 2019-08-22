الجزائر.. مثول وزير العدل الأسبق أمام القضاء في قضايا فساد

يمتثل وزير العدل الجزائري الأسبق الطيب لوح، الخميس، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للتحقيق معه في قضايا فساد.

يأتي ذلك بعد أن فتح ديوان مكافحة الفساد في وقت سابق تحقيقا ضد الطيب لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد، وتم منع الوزير من السفر.

يُشار أن الجزائر تشهد عمليات توقيف وتحقيقات لمحاسبة مسؤولين حاليين وسابقين كبار، إلى جانب رجال أعمال كبار، في إطار عملية موسعة لمكافحة الفساد.

من جانبه كشف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق، عن اطلاعه شخصيا على ملفات فساد ثقيلة بأرقام خيالية في نهب الأموال، مؤكدا أنه سيتم تطهير البلاد نهائيا من الفساد والمفسدين، حسب وصفه.