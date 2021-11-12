الجزائر: من يتمسك بنفوذ اسرائيل في ليبيا فهو عمل غير مسؤول

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، ان من يعتمد أو يتمسك بالنفوذ الإسرائيلي سواء في ليبيا او المغرب و أي بلد ثان، فهو عمل غير مسؤول، ولا يخدم مصالح المنطقة ومصالح شعوبها.

وكشف العمامرة في لقاء على التلفزيون الجزائري، أن بلاده تحترم سيادة ليبيا، وتعتبر أنه لا حق لغير الشعب الليبي في التدخل في اختيار رئيسه وممثليه في البرلمان.

واضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن بلاده قطعت على نفسها ألا تتدخل في شؤون الداخلية الليبية، وأن تساعد في جمع الشمل في سياق حرصها على تجاوز الأزمة، الأمر الذي سيتيح تنمية ليبيا.