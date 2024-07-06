اتفاقية جزائرية إيطالية بقيمة 420 مليون يورو لإنتاج الحبوب

وقعت الجزائر وإيطاليا اتفاقية بقيمة 420 مليون يورو لإنتاج الحبوب والصناعات الغذائية في ولاية تيميمون جنوبي الجزائر.

وذكر التلفزيون الجزائري أن “وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وقعت اتفاقية مع مجموعة “بي. إف” الإيطالية لإنتاج الحبوب والبقول الجافة والعجائن الغذائية في الجنوب الجزائري”.

وأضاف أن التوقيع على الاتفاقية جرى بإشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، ووزير المالية لعزيز فايد، ووزير الزراعة الإيطالي فرانسيسكو لولوبريجيدا.

وفي 15 يونيو الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن مشاركة رئيس الجمهورية «عبد المجيد تبون» في قمة السبع ، التي انعقدت بمدينة باري الإيطالية، توجت باتفاق استراتيجي تُجسده شراكة جزائرية إيطالية لإنجاز مشروع ضخم، بولاية تيميمون باسم مؤسسة “ماتيي أفريقيا” الذي سيمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات، وكذا الصناعات الغذائية”.