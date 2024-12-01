الجزائر والسعودية.. إحباط دخول كميّات كبيرة للمخدرات من الخارج

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية بميناء بجاية شمال شرقي البلاد، من “ضبط كمية معتبرة من المخدرات من نوع “كوكايين” في مركبة كانت على متن باخرة قادمة من فرنسا”.

وحسب بيان مصالح الجمارك الجزائرية فإن “العملية تمت في حدود الساعة الواحدة منتصف الليل من يوم الجمعة، حيث تم توقيف مسافر على متن باخرة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسية، وضبط 2 كلغ و329 غ من الكوكايين مخبأة بإحكام داخل مركبة على متن الباخرة، كما تم حجز “أزيد من 36 ألف قرص مهلوس نوع بريغابالين في عملية أشرفت عليها مصالح الجمارك”.

وأوضحت أن “البضاعة تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لمركبة نفعية، مخبأة بإحكام في تجاويف شاشتي تلفزيون كانتا ضمن أمتعة المخالف، وعلى إثر ذلك تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع حجز البضاعة المحظورة ووسيلة النقل المستعملة”.

السعودية.. إحباط إدخال كمية كبيرة من مخدر “الكبتاغون”

تمكنت السلطات السعودية من “ضبط شحنة كبيرة من الأقراص المخدرة “كبتاغون” قبل دخولها للبلاد، تقدر بنحو نصف مليون قرص”.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية في بيان لها، “أن عناصرها في منفذ جسر الملك فهد وميناء ضباء تمكنت من إحباط محاولتي تهريب 480,494 حبة كبتاغون”.

وقال البيان “إنه عُثر على كميات مخدر الكبتاغون مخبأة في مركبة وشاحنة قدمتا إلى المملكة عبر المنفذين”.

وأوضحت الهيئة أنه “عُثر على المضبوطات في المحاولتين بعد خضوعهما للإجراءات الجمركية والكشف والمعاينة عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية “الكلاب البوليسية”، وقدِمت المركبة الأولى عبر منفذ جسر الملك فهد وعند إجراء عملية التفتيش عُثر على 200,000 حبة مُخبأة في تجويف الإطار الاحتياطي للمركبة”.

وبحسب البيان، “ضبط عناصر الهيئة عملية التهريب الثانية في ميناء ضباء، عُثر فيها على 280,494 كانت مُخبأة في إرسالية “مكائن” محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر الميناء”.

كما أحبط حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان “تهريب (324) كجم من نبات القات المخدر، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وأحبط حرس الحدود في قطاع العارضة في جازان التي تقع في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية تهريب (240) كجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص”.

وأهابت الجهات الأمنية “بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة”.