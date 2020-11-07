الجزائر.. وفاة شخصين بحرائق للغابات في 10 ولايات

عدة حرائق غابات اندلعت في مختلف أنحاء الجزائر في الساعات الـ24 الماضية، مما أدى إلى مصرع شخصين في تيبازة بغرب العاصمة، وإجلاء حوالى 15 شخصا ليل الجمعة السبت، بحسب المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية.

وذكرت المديرية في بيان نُشر صباح اليوم السبت على حسابها في فيسبوك أن الرجلين اللذين لقيا حتفهما في تيبازة أحاطت بهما النيران أثناء وجودهما في قن للدجاج.

وأضافت أنه تم إجلاء 15 شخصًا من 3 عائلات تعيش بالقرب من مكان الحرائق.

وتم إرسال أكثر من 53 رجل إطفاء و 16 شاحنة من الجزائر العاصمة لمساعدة زملائهم في تيبازة، حيث لا تزال الحرائق التي اندلعت مساء الجمعة خارج السيطرة صباح اليوم السبت بسبب الرياح العاتية.

و حسب مانقلت شبكة “سكاي نيوز” تم الإبلاغ عن عدة حرائق في الساعات 24 الماضية في 10 ولايات في شمال البلاد، من دون تقديم أي معلومات عن مصدرها.

وكان قسم الشرطة في تيبازة قد أعلن، في سبتمبر، أنه سجل خلال صيف 2020 “أعلى حصيلة” أضرار ناجمة عن حرائق الغابات منذ عام 2010، مع خسائر تقدر بنحو 900 هكتار من الغطاء النباتي.

وتم اعتقال عدد من مضرمي النيران عمدا في أغسطس بعد حرائق هائلة دمرت عدة آلاف هكتارات من الغابات في الجزائر في الأشهر الأخيرة، بمتوسط 20 حادثة مسجلة يوميا، بحسب السلطات.

وتشهد البلاد كل عام حرائق غابات. في عام 2019، تضرر 21048 هكتارًا بين 1 يونيو و 31 أكتوبر.