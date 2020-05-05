الجزائر.. 174 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر عن تسجيل 174 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4648 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالتي (2) وفاة جديدتين ليصل اجمالي الوفيات الى 465 حالة في الجزائر.

وأوضح الدكتور جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كوفيد-19، أن حالتي الوفاة الجديدتين سجلتا بكل من الجزائر العاصمة وبرج بوعريريج، مضيفا أن إجمالي الحالات المؤكدة موزعة عبر 48 ولاية.

وأشار ذات المتحدث إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع الى 1998 من بينها 62 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف الدكتور فورار أن 20 ولاية لم تسجل بها أية حالة مؤكدة اليوم، فيما سجلت 14 ولاية أخرى ما بين حالة واحدة و 5 حالات، مع الاشارة الى أن 14 ولاية سجلت بها أكثر من 5 حالات.

وتعد سطيف وعين الدفلى وقسنطينة وبرج بوعريريج وتلمسان والمدية وأم البواقي وبشار من بين الولايات التي سجلت أكبر عدد للحالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واعتبر ذات المسؤول أن قرار تقليص بعض القيود عن الحجر الصحي اتخذ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفائدة المواطنين, مؤكدا أن الحد من تفشي هذا الوباء من واجب كل المواطنين وعبر كل الولايات، حيث يستدعي الاحترام الصارم لقواعد النظافة العامة ومسافة التباعد خاصة في الأسواق والمحلات التجارية.

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