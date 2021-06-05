الجمارك الليبية تبحث برامج التعاون المشتركة مع الديوانة التونسية

أجرى وفد من الجمارك الليبية ضم المدير العام لإدارة الشؤون المالية والقانونية، ومدير مكتب التعاون الدولي، زيارة إلى مقر المدرسة الوطنية للديوانة التونسية، حيث التقى مع مدير المدرسة ومديرة التعاون الدولي بالديوانة، وعدد من الضباط السامون بالمدرسة وبمكتب التعاون الدولي.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عرض حول مهام ومشمولات المدرسة والتعريف بمختلف المرافق ومجالات التكوين بها.

كما قام الوفد بزيارة مختلف المنشآت بفضاءات المدرسة وتنقل الوفد الى الأقسام والمدرج وقاعة الرياضة وميدان الرماية وقاعة التكوين الخاص بالتفتيش بالأشعة حيث تم الاطلاع عن قرب على مختلف مرافق التكوين المتوفرة.

هذا وأعلن الوفد الليبي خلال هذه الزيارة عن برمجة تكوين جمركي بفضاءات المدرسة الوطنية للديوانة التونسية في إطار سلسلة برامج التعاون المشتركة بين إدارتي الجمارك بالبلدين، والمقترح ضمن جدول أعمال اللجنة الفنية الجمركية المشتركة الليبية التونسية التي ستنعقد في قادم الأيام تحت إشراف المديرين العامين للجمارك بالبلدين.

زيارة وفد من الجمارك الليبية إلى مقر المدرسة الوطنية للديوانة. في إطار التعاون التونسي الليبي في مجال التكوين، وحرصا من… تم النشر بواسطة ‏‎Douane Tunisienne‎‏ في الجمعة، ٤ يونيو ٢٠٢١