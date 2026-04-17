الجمارك تحسم آلية احتساب «الرسوم» وفق سعر الصرف

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية اعتماد سعر الصرف بتاريخ تسجيل الإقرار الجمركي لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المقومة بعملات أجنبية، وذلك في إطار تنفيذ التشريعات المنظمة للعمل الجمركي.

وأوضحت الإدارة العامة للشؤون الفنية بالمصلحة أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى قرار وزير المالية رقم (160) لسنة 2026، القاضي بإلغاء القرارين رقمي (147) و(154) لسنة 2021، المتعلقين بتحديد سعر الدولار الجمركي.

وأضافت أن تطبيق هذا الإجراء يستند إلى المادة (43) من القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن الجمارك، والتي تنص على أن تحويل العملات الأجنبية يتم وفق سعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.

وأكدت المصلحة أنه سيتم احتساب القيمة الجمركية للبضائع المستوردة المقومة بعملات أجنبية وفق سعر الصرف الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، والساري بتاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.

ويأتي هذا التوضيح في إطار تنظيم الإجراءات الجمركية وتوحيد آليات احتساب القيمة بما يتوافق مع القوانين والقرارات النافذة.