الجماهير المغربية تدعم الفراعنة في بطولة «كأس أمم إفريقيا»

شكر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، الشعب المغربي على الدعم الكبير الذي تلقاه المنتخب المصري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

وفاز المنتخب المصري على جنوب إفريقيا ضمن الجولة الثانية، وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 40 ألف متفرج، لتكون المباراة الأكثر حضورًا في البطولة بعد مباريات المنتخب المغربي المضيف.

وغرد علاء مبارك على حسابه في منصة إكس السبت: “شكرا لجماهير المغرب لدعمها الكبير لمنتخب مصر”، مشيدًا بأداء لاعبي المنتخب المصري بعد الفوز بعشرة لاعبين، وأضاف: “ألف مبروك فوز رجال منتخبنا الوطني بعشرة لاعبين، فوز غالي على جنوب إفريقيا، نجم المباراة محمد الشناوي”.

وحظيت الجماهير المغربية بإشادات واسعة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل المصرية، بعد دعمها اللافت للمنتخب المصري في مواجهتيه الأولى والثانية، وأصدر الاتحاد المصري بيانًا رسميًا أشاد فيه بالمساندة الجماهيرية المغربية. كما أعرب قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن تقديره للدعم الجماهيري المغربي، وقال: “الملعب كان شبه ممتلئ، وفخور جدًا باللعب في المغرب وأن أكون محاطًا بالجماهير المصرية والمغربية، الأجواء كانت مذهلة ونأمل أن نمضي قدمًا”.

بدوره، علق محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول، على فوز الفراعنة على جنوب إفريقيا وتأهلهم إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد الفوز الصعب بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء احتسبت بعد تعرضه لالتحام عنيف من لاعب جنوب إفريقيا خوليسو موداو داخل منطقة الجزاء، ونجح المنتخب المصري في الحفاظ على تفوقه طوال الشوط الثاني رغم اللعب بعشرة لاعبين.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: “الأجواء كانت مجنونة، الجمهور المغربي والمصري كان مذهلاً اليوم، وأشعر بالفخر عندما ألعب في بلد مثل المغرب، شكرًا لهم على الدعم الرائع”.

وأضاف: “لعبنا مباراة صعبة وقوية ضد منتخب جنوب إفريقيا الذي كان قادرًا على الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة، لكن كانت لدينا خطة جيدة وسارت الأمور على ما يرام، والأهم هو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط”.

ورفع الفوز رصيد المنتخب المصري إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ليضمن التأهل كأول منتخب لدور الـ16، بينما بقي منتخب جنوب إفريقيا عند 3 نقاط في المركز الثاني. ويعتبر هذا أول انتصار لمصر على جنوب إفريقيا في كأس الأمم منذ عام 1998.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين على موزمبيق وجنوب إفريقيا، ليضمن التأهل إلى دور الـ16، فيما تنتظره مواجهة أنغولا يوم الاثنين المقبل ضمن دور المجموعات.

هذا وتتميز بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية بتنظيم واسع وتفاعل جماهيري كبير في المغرب، ما خلق أجواء حماسية للمنتخبات المشاركة. ويعكس الدعم اللافت الذي تلقاه المنتخب المصري من الجماهير المغربية الروابط الأخوية بين الشعبين، ويبرز أهمية البطولة كحدث رياضي وإعلامي بارز على مستوى القارة الأفريقية.

https://twitter.com/AlaaMubarak_/status/2004601388194824574?s=20