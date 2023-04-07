الجمعة الثالثة.. 130 ألف يؤدون فلسطيني يؤدون الصلاة داخل الأقصى

أقام نحو 130 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، رغم قيود الاحتلال، المفروضة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان لها إن 130 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، وتأتي الصلاة بعد سلسلة اقتحامات من شرطة الاحتلال للمسجد في الأيام الأخيرة أدت إلى إصابة عشرات واعتقال مئات وتصعيد إسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت وكالة الاناضول التركية إنّه لوحظ تواجدا كثيفا لقوات الشرطة الاسرائيلية في مداخل البلدة القديمة بالقدس، التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.

ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وحالت هذه القيود دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة، في حين أدان الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة اعتداءات الاحتلال على المسجد الاقصى والمصلين خلال الأيام الأخيرة.

وكان آلاف المصلين اعتكفوا بالمسجد الليلة الماضية دون تدخل من شرطة الاحتلال حيث أن لا اقتحامات إسرائيلية للمسجد اليوم وغدا السبت.