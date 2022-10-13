الجمعة.. «باتيلي» يحط رحاله في طرابلس.. وسلسلة منتظرة من اللقاءات

كشفت وسائل إعلام محلية أنّ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي سيصل الجمعة إلى طرابلس وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وأوضحت وسائل الإعلام أنّ المبعوث الأممي سيعقد لقاءات متفرقة مع المجلس الأعلى للدولة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنّ المبعوث الأممي سيتوجه عقب طرابلس إلى بنغازي للقاء رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إضافة إلى العسكري خليفة حفتر.

الجدير بالذكر أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن مطلع الشهر الماضي تعيين عبد الله باتيلي، مبعوثاً خاصاً له في ليبيا، بعد قرابة 9 أشهر من شغور المنصب، بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدد من المرشحين.