الجمعية العمومية لـ«الحديد والصلب» تعقد اجتماعها العادي الأول

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الثلاثاء، في مدينة مصراتة، اجتماعها العادي الأول للعام 2022م، والذي ينعقد بعد آخر اجتماع لها في سبتمبر من العام 2013م، بحضور لجنة إدارة الشركة، والمراقب الخارجي المتمثل في ديوان المحاسبة.

وخُصِص الاجتماع لمناقشة نشاط الشركة للعام 2021م ومؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجاري، إلى جانب التصديق على الموازنة التقديرية للعام 2022م، ومتابعة التصديق على الميزانيات العمومية، والحسابات الختامية عن السنوات غير المنجزة، والذي يتطلب التنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصه.

كما تم خلال الاجتماع، اعتماد النظام الأساسي للشركة، وهيكلة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب.

من جانبه أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس الجمعية العمومية للشركة عبد الحميد الدبيبة، أن عدم انتظام الجمعية في الانعقاد ساهم سلبا في متابعة أداء الشركة ومساعدتها قانونيا وإداريا في تنظيم عملها، والرفع من أدائها.

وأوضح الدبيبة أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم يأتي لمعالجة كل المختنقات الإدارية والقانونية التي لم تُنجز خلال السنوات الماضية، وتحتاج لقرارات من الجمعية العمومية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

ووُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد والصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.