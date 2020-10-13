الجمعية العمومية للبريد والاتصالات تُجدد مجلس إدارة الشركة

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها العادي الأول لسنة 2020 اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج.

وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية وهم بصفاتهم وزير التخطيط د. الطاهر الجهيمي، ووزير المالية فرج ابومطاري، ووزير المواصلات م. ميلاد معتوق، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة هاشم ضيف الله، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات سامي الفنطازي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبيدي، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة د. فيصل القرقاب، والمدير العام لشركة الاتصالات القابضة رجب بن رجب، ومدير الإدارة المالية بالشركة مصطفى المزوغي، ومدير الإدارة القانونية خالد زغينين، ومندوب عن ديوان المحاسبة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن الاجتماع ناقش تقريراً عن أداء قطاع الاتصالات خلال العام الحالي، إضافة إلى تناول الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية واعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام 2020م.

إلى ذلك تم المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2010، 2011، 2012، 2013 المعتمدة من ديوان المحاسبة.

كما أوصت الجمعية العمومية مجلس الإدارة بإجراء مراجعة وتقييم لأداء الإدارة التنفيذية للشركة وكذلك الشركات التابعة لها.

وفي وقت لاحق، أفادت شبكة “فواصل” الإخبارية نقلاً عن مصادر، بأن الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، مجلس إدارة الشركة برئاسة فيصل أحمد قرقاب لمدة 3 سنوات مع إضافة عضو جديد للمجلس.