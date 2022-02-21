الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة تعقد اجتماعها الأول

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة اجتماعها الأول، برئاسة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح بصفته رئيس الجمعية العمومية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخدت من صحة الانعقاد وتثبيت نصابه، وتقديم تقارير بنشاط كلاً من الشركة وهيئة المراقبة ومجلس الإدارة لعام 2021.

وأكّد الاجتماع على تقرير بعض الاجتماعات مع الشركات التابعة وبحث سبل إجراء الإصلاحات للأوضاع القانونية والإدارية والمالية لتلك الشركات وعلاقاتها بالشركة القابضة.

وتقّرر الاجتماع إلى إجراء زيارة من الجمعية العمومية للشركة إلى الشركات التابعة لها في مدينة بنغازي استجابًة لمقتضيات توحيد المؤسسة وإنجاح أعمالها.

وشدّد أبوجناح على أهمية توحيد الشركة القابضة للمؤسسات ووضعها في الإطار الصحيح، والتأكيد على ضرورة معالجة ملف المرتبات المتوقفة للعاملين بالقطاع.

ودعنا أبوجناح الشركات لتقديم عرض خاص بالخطة التطويرية لقطاع الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال اسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع، وتكليف مجلس الإدارة الحالي بتسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة، وتسمية أمين سر للجمعية العمومية.