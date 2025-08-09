الجمعية العمومية لمتقاعدي الشرطة تعقد اجتماعها وتستعرض خططها المستقبلية

عُقدت اليوم أعمال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الليبية لمتقاعدي الشرطة، وسط حضور واسع من أعضاء الجمعية وعدد من الضباط المتقاعدين، وذلك لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بمستقبل المنظمة وتعزيز دورها المجتمعي.

وتناول الاجتماع بنود جدول الأعمال، حيث تم استعراض البرامج والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز التواصل بين المتقاعدين وتفعيل مساهماتهم في خدمة المجتمع، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة لهم، ورفع كفاءة آليات العمل داخل المنظمة بما يحقق الأهداف المرجوة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدعم المستمر الذي يقدمه وزير الداخلية المكلف لمنتسبي المنظمة، وحرصه على تمكين المتقاعدين من أداء دور فاعل كشريك أساسي في دعم الأمن والاستقرار، والاستفادة من خبراتهم المتراكمة في المجالات الأمنية المختلفة.