الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تعقد اجتماعها العادي

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية، اجتماعها العادي، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2018 إلى 2019، وكذلك مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف.
وفي ختام الاجتماع تم اعتماد جميع بنود الاجتماع بين كافة الحضور، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية.
وحضر الاجتماع كل من رئيس الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية، وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، والمدير العام للمصرف والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة، كما حضر عن مصرف ليبيا المركزي كل من مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابه عن النقد، و مراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد.
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