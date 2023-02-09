الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية تعقد اجتماعها العادي

عقدت الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية، اجتماعها العادي، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنوات المالية من 2018 إلى 2019، وكذلك مناقشة جدول الأعمال والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف.

وفي ختام الاجتماع تم اعتماد جميع بنود الاجتماع بين كافة الحضور، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمصرف الجمهورية.

وحضر الاجتماع كل من رئيس الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية العمومية لمصرف الجمهورية، وأعضاء مجلس الإدارة بمصرف الجمهورية، والمدير العام للمصرف والإدارة التنفيذية ورئيس هيئة المراقبة، كما حضر عن مصرف ليبيا المركزي كل من مندوب وحدة المساهمين المحليين ومندوب عن إدارة الرقابه عن النقد، و مراقب عن سوق المال الليبي ومحرر عقود معتمد.