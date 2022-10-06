«الجمهورية» ينتهي من تطوير منظومته المصرفية

أفاد نائب المديـر العام لمصرف الجمهورية ورئيس اللجنـة التسييرية لمشروع ترقيـة المنظومة نوري أبوفليجة، مساء الخميس، بالانتهـاء مـن كافـة المراحـل اللازمـة لتطـوير المنظومـة المصرفية (فليكس كيوب) للإصدار الحديث v14.3 والتي ستساهم في الارتقاء بأداء المصرف وتضـمـن تقـديم العديـد مـن الخـدمات والمنتجـات المصـرفية المتطـورة وبجـودة عالية في كافة فروع مصرف الجمهورية.



وأعلن المصرف عن عودة العمـل وفـتح أبوابـه أمام الزبائن اعتباراً مـن يوم الأحـد القـادم، حسب ساعات الدوام الرسمي المعتمد لعمل المصارف التجارية.

وأكد مصرف الجمهورية في بيان له، أن المنظومة الجديدة سـتوفر علـى الجميـع الوقـت والجهـد وتضمن الحصول على خدمات ومنتجات مصرفية تتسم بالجودة العالية.