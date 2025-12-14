الجمهوريون أمام اختبار صعب.. ترامب يتحدث عن الانتخابات والاقتصاد

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي المقررة مطلع نوفمبر 2026، على الرغم من ما وصفه بـنجاحات اقتصادية تحققت خلال نحو عام، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نُشرت مساء السبت.

وقال ترامب: إن “أعظم اقتصاد في التاريخ” صنعته إدارته، لكنه أضاف أن الأمر يحتاج إلى وقت لكي يدرك المواطنون ذلك.

وأوضح أن الأموال المتدفقة إلى البلاد تُستخدم لبناء مصانع سيارات، وتطوير الذكاء الاصطناعي، وغيرها من المشاريع، لكنه أكد أنه لا يستطيع التكهن بكيفية انعكاس هذه الإنجازات على الناخبين، مشددًا على أنه يركز فقط على أداء دوره.

وأشار ترامب إلى أن مستوى الأسعار سيكون مناسبًا بحلول وقت الانتخابات، وذلك قبل نحو عام من موعد انتخابات التجديد النصفي لتجديد كامل مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ.

وأضاف الرئيس الأمريكي البالغ 79 عامًا أن حتى الإدارات الناجحة تاريخيًا واجهت انتكاسات، وأن الفوز في الانتخابات المقبلة إحصائيًا يمثل تحديًا كبيرًا، لكنه أعرب عن أمله في تحقيق النصر.

وتستمر إدارة ترامب في التأكيد على انتعاش الاقتصاد الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، مع إلقاء مسؤولية التضخم على سلفه الديمقراطي جو بايدن، رغم أن استطلاع رأي أجرته جامعة شيكاغو لصالح وكالة أسوشييتد برس أظهر أن 31% فقط من الأميركيين راضون عن السياسة الاقتصادية للرئيس.

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع، كتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال متسائلًا عن متى سيُعترف بما وصفه بعظمة الاقتصاد الأمريكي الذي قاده دون التضخم، ومتى سيدرك الناس حجم الإنجازات التي تحققت.