الجميع يخسر بسبب كورونا ورئيس «أمازون» يكسب 13 مليار دولار في يوم واحد

على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصادات الغربية بسبب انتشار وباء كوفيد-19، فقد ازدادت ثروة أغنى رجل في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون “جيف بيزوس” في الفترة نفسها التي ترافقت مع إجراءات الحجر الصحي في غالبية الدول.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية عن تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن أغنى أغنياء العالم “جيف بيزوس” الذي تقدر ثروته بنحو 190 مليار دولار، ازداد ثراءً بسرعة فائقة وكسب 13 مليار دولار في يوم واحد.

ويبدو أنه أكبر مبلغ يتم جمعه في يوم واحد من قِبل الملياردير منذ إنشاء مؤشر “بلومبيرغ” للمليارديرات في عام 2012، وهو تصنيف يومي لأغنى الأغنياء حول العالم.

وحطم جيف بيزوس البالغ من العمر 56 عاماً جميع الأرقام القياسية حيث بلغت ثروته 189.3 مليار دولار يوم الاثنين.

وعرفت ثروة بيزوس زيادة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث كانت تُقدر في أبريل 2020 بنحو 110 مليار دولار.

وتستفيد زوجته السابقة، ماكنزي بيزوس، من هذا “النجاح” حيث زادت ثروتها أيضاً بمقدار 4.6 مليار دولار في نفس اليوم، لتصبح بالتالي ثاني أغنى امرأة في العالم على الرغم من طلاقها من رئيس أمازون.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسهم أمازون في البورصات العالمية بنسبة 73% وقد ساعد في ذلك وباء الفيروس التاجي الذي دفع أعداداً كبيرة من الناس إلى التسوق عبر الإنترنت بسبب ظروف الحجر الصحي.