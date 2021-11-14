الجنائية الدولية: أمر القبض بحق «سيف القذافي» ما زال سارياً

أكدت المحكمة الجنائية الدولية، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق المرشح الحالي في انتخابات الرئاسة القادمة سيف الإسلام القذافي لا تزال سارية.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم الأحد: “سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا حتى الآن”.

وأشار المتحدث، إلى أن المحكمة تمتنع على التعليق على أي شأن سياسي، غير أن الوضع القانوني لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أمامها لم يتغير.

وتقدّم اليوم الأحد، المرشح سيف الإسلام معمر القذافي، للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وبحسب ما أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابت، فقد تقدم سيف القذافي بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها، مستكملا جميع المصوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

كما استلم المرشح سيف الإسلام القذافي بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها.