الجنائية الدولية تحقق بجدية في جرائم محتملة في قطاع غزة

عبر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن “قلق عميق من تقارير عن قصف وتوغل بري محتمل للقوات الإسرائيلية في رفح”.

ونقلت رويترز عن خان تأكيده مجددا، في منشور على منصة إكس، أن المحكمة “تحقق بجد في أي جرائم يُزعم ارتكابها” في قطاع غزة. وأضاف “من ينتهكون القانون سيُحاسبون”.

وقال خان للوكالة في وقت لاحق إن نصف سكان قطاع غزة يحتشدون الآن في رفح، مضيفا أن “تقارير تشير إلى أن العدد أكبر من مستوى الكثافة الطبيعية بستة أمثال”.

وتابع خان “عندما يكون أمامك 60 بالمئة من السكان من الأطفال والنساء وفقا لكل الروايات، فإن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون تكون كبيرة…إنني أعطي هذا الوضع أولوية قصوى”.

ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بولايتها القضائية، إلا أن خان أكد في أكتوبر أن محكمته لها ولاية قضائية على أي جرائم حرب محتملة، ترتكبها حماس في إسرائيل أو يرتكبها إسرائيليون في قطاع غزة.