الجنائية الدولية تطلب المساعدة من مجلس الأمن للقبض على سيف الإسلام

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن أمس الأربعاء أنها لن تتردد في تقديم طلبات جديدة للحصول على أوامر اعتقال بحق مسؤولين ليبيين متهمين بارتكاب جرائم ضمن نطاق تخصصها.

حيث جاء ذلك على لسان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

هذا وحثت المدعية العامة أعضاء المجلس على مساعدة مكتبها بغية القبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه إلى المحكمة، وقالت:

“ما زلت ملتزمة بالوفاء بولايتي من أجل محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم ذات الاهتمام الدولي وكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا”.

وتابعت بنسودا:

“يواصل فريقي جمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة في مراكز الاحتجاز وإمكانية رفع القضايا المتعلقة بالمهاجرين والعمل مع الشركاء للمساعدة في دعاوى التقاضي على المستوى المحلي”.

وأكدت بنسودا أن مكتبها أحرز تقدماً في التحقيقات الحالية داعيةً الدول بما في ذلك ليبيا ومصر، على تسهيل اعتقال وتسليم الهاربين الليبيين ونقلهم للمثول أمام المحاكمة.