الجنائية الدولية تعلن اعتقال «خالد الهيشري» وتطالب بتسليم «سيف الإسلام القذافي» وسبعة ليبيين آخرين

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن توقيف خالد محمد علي الهيشري، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين السابقين في ليبيا، بعد اعتقاله في ألمانيا بتاريخ 16 يوليو 2025، بموجب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويُعتبر الهيشري من القيادات البارزة في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس، حيث يُشتبه في تورطه في احتجاز آلاف المدنيين وتعذيبهم، فضلاً عن الإشراف المباشر على عمليات قتل ممنهجة بين عامي 2015 و2020، بحسب ما أفاد به بيان المحكمة.

وأوضحت المحكمة أنه وبموجب المادة 59 من نظام روما الأساسي، سيبقى الهيشري قيد الاحتجاز لدى السلطات الألمانية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المحلية، تمهيدًا لتسليمه إلى مقر المحكمة في لاهاي.

وفي سياق متصل، شدّدت المحكمة على أنها تواصل مساعيها الحثيثة لتنفيذ ثمانية أوامر قبض سارية المفعول ضد متهمين ليبيين، على رأسهم سيف الإسلام القذافي، نجل الراحل معمر القذافي، إلى جانب كل من:

أسامة المصري نجيم عبد الرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي مخلوف مخلوف ارحومة دومة ناصر محمد مفتاح ضو محمد محمد الصالحين سالمي عبدالباري عياد رمضان الشقاقي فتحي فرج محمد سالم الزنكال

وأكدت المحكمة أن تعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي وتكثيف التعاون الدولي يمثلان أولوية لضمان مثول المطلوبين أمام العدالة، وإنصاف الضحايا وتحقيق المساءلة.

وتأتي هذه التطورات بينما تشهد ليبيا وضعًا هشًّا على المستويين الأمني والسياسي، وسط مطالبات محلية ودولية بتفعيل المساءلة القانونية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي طغت على المشهد الليبي منذ سقوط النظام السابق في عام 2011.