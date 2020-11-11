الجنائية الدولية تُدين استخدام الألغام ضد المدنيين في ليبيا

أدانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الاستخدام المتزايد للألغام والعبوات الناسفة ضد المدنيين في ليبيا.

وقالت بنسودا في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي: “تلقينا تقارير موثوقة حول 11 مقبرة جماعية في ترهونة ومعلومات مؤكدة تشير إلى استخدام متزايد للألغام والعبوات الناسفة المصنعة محليا ضد المدنيين “.

وأشارت إلى أن أجهزة المحكمة تُجري تحقيقات في انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا وكذلك التقارير بزرع ألغام وعبوات ناسفة مصنعة محليا في مرائب للسيارات ومطابخ وغرف نوم ومنازل المدنيين.

وأضافت بنسودا: “كثير من المدنيين الذين عادوا إلى منازلهم التي غادروها هربا من المعارك سقطوا بين قتيل وجريح لأن منازلهم كانت مفخخة “.

وذكَّؤت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن استخدام الألغام ضد المدنيين يعد جريمة وفق القانون الدولي.