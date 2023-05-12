الجنايات الدولية تُصدر أوامر قبض جديدة في ليبيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طلب إصدار أوامر قبض جديدة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، مؤكدا إصدار 4 قوائم جديدة بالفعل.

وقال خان خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا: “أصدرنا 4 أوامر توقيف بالنسبة لليبيا وأزلنا الأختام عن هذه الأوامر التي تُعد أدلة دامغة بشأن الانتهاكات في ليبيا”.

وأشار مدعي الجنايات الدولية إلى أن فريقًا من المحكمة سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، وذلك لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية، مؤكدًا أن تعاون المحكمة مع ليبيا سيتوطّد خلال الفترة المقبلة.

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة على تواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات في ليبيا، مشيرا إلى أن الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة للاهتمام بالملف الليبي ليس سياسيا.

كما أكد خان في إحاطته تحقيق تقدم ملموس نتيجة التحقيقات الميدانية في ليبيا، موضحا أنه استشعر التفاؤل في الأشهر الستة الماضية بعد تقديم تقريرها الأول إلى مجلس الأمن.

ولفت خان إلى أن مكتبه أوفد 20 بعثة وجمع أكثر من 500 دليل بما في ذلك مقاطع مسموعة وفيديو وصور الأقمار الصناعية التي وثقت جرائم الحرب في ليبيا، مُذكّرا مجلس الأمن أن الضحايا لا يثقون بمجلس الأمن ولا بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأردف قائلاً: “ينبغي أن نفي بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا لمن عانوا من انتهاكات في ليبيا، وألا نترك حقوق الإنسان يُداس عليها في ليبيا، وأوامر التوقيف ليست إلا خطوة أولى ويجب أن نفعل المزيد، لذلك الشراكات يمكنها أن تساهم بصورة كبيرة في مثول أولئك للعدالة”.

هذا ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية ليس لصالح ثلة من الأفراد، بل من أجل كل الناس الذين يتطلعون للعدالة، وفق قوله.