الجنايات الدولية تُطالب بإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة

طالبت المحكمة الجنائية الدولية بإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدم إدخالها يعد جريمة.

جاء ذلك على لسان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، بعد محاولة الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال خان إن ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن استيعابه، وأن كل إنسان لديه إيمان لا يمكن أن يقبل بهذا، مؤكدا أنه سيتم التحقيق لإحقاق حقوق الجميع.

وأعرب خان عن أمله بزيارة القطاع للقاء من يعانون من المواطنين، للوفاء بالتزام المحكمة تجاههم بتحقيق العدالة، مبينا أنه “منذ أكثر من عامين تقوم المحكمة بالتحقيق في وقائع تتعلق بالأراضي الفلسطينية وتتحرى ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية ونحاول أن نصل لحلول على قدر الإمكان”.

وأضاف أنه يتابع ما يحدث على الشاشات من قتل الأبرياء الفلسطينيين الأطفال والفتيات، “الذين بدلا من ذهابهم إلى مدارسهم واللهو مع بعضهم البعض يتعرضون لهذه الأحداث المحزنة”، مؤكدا أن المعاناة لا توصف في غزة والوضع مرعب ومخيف، وأن الفلسطينيين الأبرياء هم الذين يفقدون حياتهم ويتعرضون للإصابة، و”لا يمكن الصمت على ذلك”.

وشدد خان على ضرورة حماية المدنيين والأبرياء وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن “الجنائية الدولية” وجميع العالم يجب أن يعملوا لأجل تحقيق ذلك، مؤكدا أن على إسرائيل التزام قانوني بأن تمتثل لقانون روما لمحكمة الجنايات الدولية والقانون الدولي، وأن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيكون مسؤولا أمام القانون الدولي.

وطالب مدعم عام المحكمة من إسرائيل بإظهار أهمية الالتزام بالقانون الدولي، مؤكدا “أن كل المنازل والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، ونرفض توجيه الصواريخ إليها”، مبينا أنهم يحققون في كل المعلومات التي تأتي إليهم من أجل القول للعالم بأن الالتزام بالقانون ليس أمرا انتقائيا.

وأعرب عن قلقه لما يحدث في الضفة الغربية من اشتعال العنف واعتداءات المستعمرين على المدنيين الفلسطينيين، مشددا على أنه يجب حماية المدنيين الأبرياء.

ودعا خان، الدول الأعضاء في “الجنائية الدولية” للمساعدة في إنفاذ اتفاقيات جنيف والقانون الدولي ومبادئ قانون روما للمحكمة، من أجل التحقيق بكل الجرائم والخروقات.

وأكد أن التحقيق في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، لا يمكن التغاضي عنه، داعيا كل منظمات المجتمع الدولي لمراسلتهم بالأدلة والتقارير من خلال أنشطتهم، لأنه لا يمكن للمحكمة التحرك دون شواهد أو أدلة لتطبيق القانون الدولي.

وأكد خان أنه يجب إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، لأن عدم إدخالها يعد جريمة في القانون، موجها رسالة لإسرائيل بأنه يجب ألا تقوم بتأخير دخول الإغاثة والمساعدات الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن “العديد من التقارير وصلتهم حول إجراء عمليات جراحية دون تخدير داخل مستشفيات غزة تحت الألم والصراخ، وهو أمر لا يمكن تخيله”.