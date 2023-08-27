الجنوب.. عملية عسكرية لقوات «حفتر».. باريس تنفي مشاركتها في العملية

نفت السفارة الفرنسية في ليبيا صحة ما يُتداول عن تورط بلادها في العمليات العسكرية التي أُطلقت مؤخرا بالبلاد.

وكانت منصات إعلامية ومواقع على التواصل الاجتماعي تحدثت عن مشاركة قوات فرنسية في العملية العسكرية التي أطلقتها قوات حفتر في المنطقة الجنوبية.

وأطلقت قوات حفتر أمس عملية عسكرية واسعة في الحدود الجنوبية، والتي تهدف إلى «تأمين حدود الدولة ومقدراتها وأنها وجزء من استمرار بسط سيطرتهم ونفوذهم على أي شبر في الأراضي الليبية»، بحسب ماأعلنه المتحدث باسمه أحمد المسماري.

وأضاف بيان المسماري أنّ العملية تأتي «نظرا لما تمر به المنطقة خلال الأشهر الماضية مما ساهم في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح».

وأشار البيان إلى أنّ العملية العسكرية الحالية تشارك فيها «القوات برا وجوا ولن تتوقف العملية حتى تحقيق أهدافها التي وضعتها لها القيادة».

وشدد المسماري في بيانه، على «احترامهم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار ضمن مشاكلها الأمنية والسياسية».