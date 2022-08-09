الجنوب.. لجنة المختنقات المالية في الحكومة الليبية تبحث حادثة بنت بية

بحثت اللجنة المالية الخاصة بالمختنقات الطارئة والمستعجلة للمنطقة الجنوبية، برئاسة النائب سالم الزادمة، تطورات حادثة بنت بيه، وضرورة رصد القيم اللازمة لجبر الضرر وتعويض المتضررين في أقرب وقت.

وأكدت اللجنة على أهمية توريد سيارات مطافي لجهاز الحماية المدنية بالمنطقة الجنوبية، وسيارات إسعاف، لجهاز الاسعاف والطواري، ومعالجة مشاكل نقص المياه وصيانة بعض محطات الصرف الصحي.

وأشارت لجنة المالية، إلى ضرورة استكمال بعض الفصول الدراسية وتوفير احتياجات وحدات الرعاية الصحية، وإلى الاتفاق على اعتماد لائحة الاسعار الاسترشادية والعمل بموجبها في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة.