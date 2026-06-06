الجنوب يتنفس وقوداً.. سبها تضخ كميات كبيرة للمحطات

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط – إدارة منطقة سبها، اليوم السبت 6 يونيو 2026، عن إحصائية مبيعات وتوزيع الوقود وغاز الطهي الصادرة من مستودع سبها النفطي، لصالح شركات التوزيع والمحطات والموزعين المعتمدين في مختلف مناطق الجنوب.

وبحسب البيانات الصادرة عن قسم الأرصدة بالمستودع، بلغت كميات بنزين السيارات الموزعة نحو 950,000 لتر، فيما وصلت كميات وقود الديزل إلى 89,000 لتر، ضمن عمليات تزويد منظمة جرت عبر شركات التوزيع المعتمدة، وهي: الراحلة، ليبيا نفط، الشرارة، الطرق السريعة، الثقة، إضافة إلى مبيعات مباشرة لشركة البريقة.

وشملت عمليات التوزيع عدداً واسعاً من مناطق الجنوب، من بينها سبها، تمنهنت، أوباري، القطرون، وادي الشاطئ، البوانيس، مرزق، تراغن، الشويرف، حميرة، والغريفة، بهدف ضمان تغطية احتياجات المواطنين في تلك البلديات.

وفي سياق متصل، أوضح كشف توزيع غاز الطهي أن إجمالي الكميات المخصصة بلغ 2100 أسطوانة، جرى توجيهها إلى مناطق سبها ومرزق، لتوزيعها على المواطنين عبر الموزعين المعتمدين، وبإشراف الجهات الضبطية، لضمان وصولها بالسعر الرسمي.

وأكدت شركة البريقة أن هذه التزويدات تأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على استقرار السوق المحلي في الجنوب الليبي، وضمان توفر المحروقات وغاز الطهي بشكل منتظم، بما يحد من أي اختناقات في الإمدادات.

كما شددت الشركة على استمرار عملياتها التشغيلية وفق الجداول المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية متابعة مسارات شاحنات النقل بعد خروجها من المستودعات، والتأكد من وصولها إلى المحطات المستهدفة، إضافة إلى ضبط عمليات البيع وفق اللوائح المنظمة.

وأشارت الشركة إلى أن مرحلة ما بعد التوزيع تمثل محوراً أساسياً في ضمان وصول الوقود إلى مستحقيه، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين شركات التوزيع والجهات الرقابية والأمنية، بهدف الحد من أي تجاوزات أو تسربات خارج المسار المحدد.