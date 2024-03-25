الجهاز الوطني للتنمية يتجه لإنشاء منطقة حرة في ميناء سرت

تعمل إدارة الجهاز الوطني للتنمية، على إعداد الخطط والبرامج الفنية اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة لميناء سرت التجاري.

ويهدف المشروع بحسب الجهاز لدعم الاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني في مدينة سرت والمنطقة الوسطى والجنوب، وتم تسليمه لتحالف من الشركات الأجنبية المتخصصة في إنشاء المناطق الحرة.

وتساهم المنطقة الحرة بتشجيع تجارة العبور والتبادل التجاري والخدمي، ونقل وتوطين التقنية والمعرفة ودعم الاستقرار والاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع مئات فرص العمل للشباب في مدينة سرت. ـ