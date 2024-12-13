الجولاني: أدعو السوريين للاحتفال بالنصر .. برنامج الأغذية العالمي: 3 ملايين شخص بحالة جوع شديد

قال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو، إن “سوريا تواجه تداعيات حرب أهلية مستمرة منذ 13 عاما، بالإضافة إلى زيادة أعداد الوافدين من حرب إسرائيل و”حزب الله” الأخيرة في لبنان المجاورة، واندلاع تمرد غير متوقع أطاح بالرئيس السوري بشار الأسد”.

وأكد سكاو، “أنه حتى قبل الحرب في لبنان ونهاية حكم “أسرة الأسد” الذي استمر لأكثر من 50 عاما، كان هناك 3 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد وكانوا في حالة جوع شديد، لكن الوكالة كانت تقدم المساعدات الغذائية لـ 2 مليون فقط بسبب تخفيضات التمويل”.

وأضاف سكاو: “الآن، هي أزمة ثلاثية، والاحتياجات ستكون ضخمة”.

هذا وكانت دعت المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي، “لتخصيص 30 مليون دولار لمساعدة نحو 700 ألف من السكان في شمال غربي سوريا”.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن “هناك حاجة للمساعدات العاجلة للسكان في أشهر الشتاء”.

وأوضحت أن “تلك الموارد ستستخدم خلال الأشهر الأربعة القادمة لضمان المساعدة لمجموعات السكان الأكثر عرضة للخطر”.

في السياق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، “أن أكثر من 1.1 مليون شخص نزحوا في أنحاء سوريا منذ تصعيد الأعمال العدائية في 27 نوفمبر، معظمهم من النساء والأطفال”.

وقال المكتب في بيان له: “نزح أكثر من 1.1 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال في أنحاء سوريا منذ تصعيد الأعمال العدائية في 27 نوفمبر”.

وأضاف أن “ما يقرب من 640 ألف شخص فر من محافظة حلب، وغادر 334 ألف شخص إدلب، وفر 136 ألف شخص من حماة”.

الشرع: أدعو السوريين للنزول إلى الميادين احتفالا بانتصار الثورة

دعا قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع “الجولاني”، “الشعب السوري للاحتفال بانتصار الثورة في البلاد”.

وظهر الشرع في فيديو، وجه من خلاله كلمة للسوريين، وكان مرتديا زيا مدنيا حيث قال: “أود أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول للميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك مع الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية وترويع الناس”.

وأضاف الشرع: “لنتجه بعد ذلك إلى بناء هذا البلد”.

https://twitter.com/i/status/1867460656707846406

في سياق متصل، أعلن وزير العدل اللبناني هنري خوري، “تشكيل لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، كاشفا أن هناك 725 معتقلا لبنانيا في السجون السورية”.