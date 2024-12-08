الجولاني: المؤسسات السورية ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى تسليمها رسميا

خرج رئيس الحكومة السورية السابق محمد الجلالي في بث مباشر مخاطبا الشعب السوري بعد دخول المجلس الوطني الانتقالي إلى العاصمة دمشق ووجه كلمة للسوريين جميعا وقال: “لازلت على رأس عملي ولن أغادر بلدي وأمد يدي الى كافة أطياف الشعب السوري ومستعد لإدارة شؤون البلاد”.

وأضاف، “صباحاً سأكون في مكتبي ومستمر وكافة زملائي في الحكومة بعملنا التنفيذي حتى الوصول بالبلاد الى بر الأمان والحفاظ على ممتلكات الدولة التي هي ملك للشعب”.

ودعا الجلالي المواطنين السوريين لتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الممتلكات العامة لأنها ملك كل السوريين.

وأضاف أن “الحكومة منفتحة وتمد يدها لتسليم العمل الحكومي لحكومة انتقالية بعد هذا المخاض السياسي المفاجئ الذي تمر به البلاد”..



بدوره، وجه قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع كلمة للجميع بالقول: “إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعًا باتًا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق (محمد غازي الجلالي) حتى يتم تسليمها رسميا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء”.

كما أصدر قائد إدارة العمليات العسكرية توجيها لقواته في دمشق بالابتعاد عن المؤسسات العامة.وقالت الفصائل في رسائل نشرتها عبر تطبيق “تليغرام” إن بشار الأسد هرب و”نعلن مدينة دمشق حرة”، مضيفة “بعد 50 عاما من القهر تحت حكم البعث، و13 عاما من والطغيان والتهجير (…) نعلن اليوم (…) نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا”.