«الجولاني» يتوعّد بمحاسبة المتورطين بتعذيب السوريين وإسرائيل تنفّذ أكبر عملية جوية بتاريخها

أعلن قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع “الجولاني” أن “السلطات الجديدة في سوريا ستنشر قريبا “قائمة أولى بأسماء كبار المتورّطين بتعذيب الشعب السوري” لملاحقتهم ومحاسبتهم”.

وقال أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”، الذي يقود فصائل سورية أطاحت بالرئيس بشار الأسد، في بيان نشره فجر الثلاثاء على تطبيق تلغرام: “سنقدّم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب”.

وأضاف: “لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. سنلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فرّوا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل”.

وفي الوقت نفسه، أشار الجولاني إلى “الالتزام بالتسامح مع من لم تتلطّخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية”، مؤكدا أن “دماء وحقوق” القتلى والمعتقلين الأبرياء “لن تُهدر أو تنسى”.

والإثنين، أعلنت الفصائل المعارضة أن الجولاني بحث مع رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي، “تنسيق انتقال السلطة”، فيما تم تكليف رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب، محمد البشير، لتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا.

من جانبها، ذكرت صحيفة “حريت” التركية أن الإدارة السورية الجديدة ستعلن عن “خارطة طريق” تشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات حرة وإحصاء سكاني بعد انتهاء الفترة الانتقالية المعلنة.

وكتبت الصحيفة اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تذكرها: “آن الأوان لبناء سوريا جديدة، بعد تشكيل الإدارة المؤقتة سيتم الإعلان عن “خارطة طريق” تتضمن تنظيم عملية وضع دستور جديد، وإجراء تعداد سكاني، وانتخابات حرة”.

وقالت صحيفة “حرييت” إن أنقرة ستدفع ثمنا باهظا ومبالغ كبيرة في حال لم يستقر ويتغير الوضع في سوريا للأفضل باعتبارها الداعم الوحيد لبنائها وإعمارها.

مصادر أمنية: قوات إسرائيلية على بعد 25 كلم جنوب غربي دمشق

وفي سياق متصل، قال مصدران أمنيان إقليميان ومصدر أمني سوري اليوم الثلاثاء إن توغلا عسكريا إسرائيليا في جنوب سوريا وصل إلى نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق.

وأوضح المصدر الأمني ​​السوري أن القوات الإسرائيلية وصلت إلى منطقة قطنا التي تقع على مسافة 10 كيلومترات داخل الأراضي إلى الجنوب الغربي من العاصمة دمشق.

بدوره، قال مصدر أمني إسرائيلي: “دمرنا مقدرات الجيش السوري بأكبر عملية جوية قمنا بها في تاريخنا”.

وأضاف، “دمرنا طائرات وسفنا حربية ومنشآت استراتيجية بسوريا لمنع وصول المعارضة لها”.