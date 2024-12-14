«الجولاني» يُصدر تعميماً بإعادة مسروقات الممتلكات العامة

دعا قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع “الجولاني”، كل من استولى على أي من الممتلكات العامة، سواء كانت عسكرية أو خدمية، لإعادتها، وذلك تحت طائلة العقوبة للمخالفين.

وجاء في البيان: “نهيب بكل من استولى على أي من الممتلكات العامة، سواء كانت عسكرية أو خدمية، أن يبادر بتسليم ما أخذه إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ”.

وأضاف البيان: “علماً أنه بعد انقضاء هذه المدة، سيتعرض للمساءلة والمحاسبة كل من يثبت لدينا ضلوعه في إخفاء أي من هذه الممتلكات، ونذكر أهلنا بضرورة إعادة كل ما أخذ من أجل استعادة عمل المؤسسات كافة، سواء كانت خدمية أو عسكرية أو أمنية لبناء سوريا الجديدة”.

ونوهت القيادة العامة، في بيان آخر، أنه “لا صحة لما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن أي عمل عسكري باتجاه اللاذقية”.

وقالت: بخصوص العمل الإرهابي الذي حدث في منطقة المزيرعة بريف اللاذقية: القوات المتواجدة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم”، مضيفا: “يُمنع منعًا باتًا حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف، ونرجو من الجميع التعاون والالتزام للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.