الجويفي: الشراكة مع الأمم المتحدة تعزز كفاءة الخدمات المحلية

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، خلال اجتماع موسع في ديوان الوزارة بطرابلس، مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صوفي كيمخدزه، سير تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة بين الجانبين، وسبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الحكم المحلي، إلى جانب ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث جرى استعراض شامل لبرامج التعاون القائمة والتحديات التي تواجه تنفيذها، خاصة في ما يتعلق بالدعم الفني والمؤسسي الموجه للوزارة.

وناقش الجانبان آليات تذليل العقبات التي تعترض سير المشاريع، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بتطوير الإدارة المحلية في ليبيا.

وأكد وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي أهمية الدور الذي يؤديه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم منظومة الإدارة المحلية، ودفع مسارات التحول نحو اللامركزية، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجانبين والاستفادة من الخبرات الفنية في تطوير السياسات والأنظمة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.

وأشار الجويفي إلى أن هذا التعاون ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأداء المؤسسي داخل البلديات.

من جهتها، أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخدزه عن التزام البرنامج بمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني لوزارة الحكم المحلي، مشيدة بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، والذي يهدف إلى دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في مختلف مناطق ليبيا.