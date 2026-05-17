الجويفي: «المشاركة المجتمعية» أساسية في اختيار المشاريع

تواصل وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، عقد سلسلة اجتماعات ومتابعات ميدانية لعدد من الملفات الخدمية والتنموية في البلديات، إلى جانب إطلاق مبادرات اجتماعية تستهدف دعم الأسر المحتاجة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي – ليبيا أن وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي تابع مع عميد بلدية الشقيقة سالم أبوجناح سير تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية داخل نطاق البلدية، واطلع على نسب الإنجاز والتحديات التي تواجه العمل البلدي.

وخلال الاجتماع، جرى بحث أبرز المختنقات التي تعيق سير المشاريع، خاصة في قطاع الإصحاح البيئي وخدمات النظافة العامة، مع التركيز على الحاجة إلى دعم البلديات بالآليات والمعدات اللازمة لنقل المخلفات وتحسين مستوى الخدمات.

كما ناقش الجانبان ملف بناء القدرات للكوادر البشرية داخل المجالس البلدية، وخطة الوزارة في هذا الاتجاه، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة الموظفين وتمكينهم من أداء مهامهم الإدارية والفنية بشكل أفضل.

وفي اجتماع منفصل، استعرض الوزير مع عميد بلدية العجيلات عبدالحميد الشبوكي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، قائمة المشاريع التنموية المقترحة للعام الجاري، إضافة إلى الاحتياجات الضرورية للبلدية.

وتناول اللقاء سبل تحسين البنية التحتية، حيث ناقش الطرفان مشروع إعادة تأهيل الحديقة المركزية “سانية جلمود” باعتبارها متنفساً رئيسياً لسكان المدينة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المرافق الخدمية والإدارية وآليات معالجتها.

وأكد وزير الحكم المحلي خلال اللقاءات حرص الوزارة على دعم البلديات وفق احتياجاتها الفعلية، مشدداً على أهمية المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات التنموية وإشراك المواطنين في صناعة القرار المحلي.

وفي سياق متصل، شارك وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم في مراسم تسليم الدفعة الرابعة من كوبونات أضاحي العيد المخصصة للأسر المحتاجة في المنطقة الوسطى، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وشهدت مراسم التسليم حضور عمداء عدد من بلديات المنطقة الوسطى، من بينها مصراتة وبني وليد وتنيناي والمردوم والخمس وزليتن وقصر الأخيار ومسلاتة وهراوة، إضافة إلى مندوب المتابعة عن رئاسة الوزراء.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج حكومي يستهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود بمختلف البلديات، والتخفيف من الأعباء المعيشية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عبر آلية توزيع مباشرة تنفذها البلديات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد وكيل الوزارة خلال المراسم أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح عملية التوزيع، مشيداً بدور البلديات في إيصال الدعم وتنظيم آليات الاستفادة وفق معايير العدالة داخل كل نطاق بلدي.