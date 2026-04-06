الجويفي: تمكين البلديات أساس لتقديم خدمات فعالة

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفیع الجويفي، اليوم الاثنين، سير العمل في بلدية سيدي السائح خلال اجتماع موسع جمعه مع عميد وأعضاء البلدية ولفيف من أعيانها وحكمائها، بحضور وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع دعمه الكامل لجهود البلدية في تعزيز الخدمات المحلية وتلبية احتياجات المجتمع، مشدداً على أهمية تمكين الأجهزة المحلية من ممارسة اختصاصاتها بكفاءة لضمان رضا المواطنين.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها داخل نطاق البلدية، ومتابعة التقدم المحرز في كل مشروع، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تذليلها لضمان الإنجاز في المواعيد المحددة.

من جانبه، قدم عميد البلدية عرضًا شاملاً حول الوضع العام في سيدي السائح، حيث ركز على ملفات البنية التحتية والمشاكل المستمرة في قطاعات البيئة والمياه والصرف الصحي، مؤكداً الحاجة إلى دعم الوزارة لتسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات.

بدوره، شدد الوزير عبدالشفیع الجويفي على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للبلدية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة الخاص بتطوير المناطق الواقعة على تخوم العاصمة طرابلس، لضمان توزيع عادل للخدمات وتقليل الضغط على المركز، وتعزيز جودة حياة السكان المحليين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز دور البلديات في تقديم الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية، خاصة في المناطق المحيطة بالعاصمة، والتي تواجه ضغطاً سكانياً متزايداً.

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا لمتابعة المشاريع التنموية ومواجهة التحديات البيئية والصحية لضمان استدامة الخدمات وتحقيق التنمية المحلية المتوازنة.