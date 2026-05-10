الجويفي: نسعى لتطبيق أفضل الخبرات المصرية لتعزيز «الأداء المؤسسي»

استقبل وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأحد بمقر الوزارة في طرابلس، السفير المصري لدى ليبيا تامر الحفني، في لقاء تناول آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة في مجالات الإدارة المحلية وتطوير اللامركزية.

وتركز النقاش خلال اللقاء على الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات الإدارة المحلية، وتطوير البلديات، وإدارة النفايات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية والإدارية في إطار خطة الوزارة الليبية لتطبيق الممارسات الفضلى ونقل الخبرات الناجحة إلى الأراضي الليبية.

وأكد السفير المصري تامر الحفني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الحكم المحلي، مشدداً على الجاهزية لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات المصرية في التحول الرقمي والتخطيط الحضري، بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، أثنى وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الليبي والمصري، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لعقد شراكات استراتيجية جديدة مع الجهات ذات العلاقة في مصر لدعم منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز الأداء المؤسسي في مختلف مكوناتها.