الجويفي يؤكد تضافر جهود الحكومة والمواطنين لإنجاح «انتخابات المجالس البلدية»

أكد وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، في تصريح له اليوم عقب إغلاق مراكز الاقتراع في 26 مجلسًا بلديًا، أن العملية الانتخابية جرت دون أي خروقات تُذكر، محققاً نجاحاً منقطع النظير في تنظيم انتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثانية.

وأوضح الوزير أن هذا النجاح يعكس تضافر جهود الحكومة والمواطنين، ويجسد روح المسؤولية الوطنية في إرساء قواعد الديمقراطية وتعزيز الثقة العامة في المسار السلمي لتبادل السلطة وتعزيز الديمقراطية المحلية.

وشدد الجويفي على مستوى التنسيق العالي والمستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، مؤكداً حرص الجميع على تهيئة بيئة انتخابية نموذجية تضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، وتوفير ظروف آمنة للمواطنين ليتمكنوا من اختيار ممثليهم بحرية ودون خوف أو تردد.

وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة جهود مضنية ومتواصلة من كافة الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، مثمناً العمل الدؤوب الذي ساهم في إنجاح هذه المحطة الديمقراطية المهمة.