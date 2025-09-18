«الحكم المحلي» تضع خطة لدعم البلديات ورفع مستوى الخدمات

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 15:44 | آخر تحديث: 18 سبتمبر 2025 - 16:30 نُشر: الخميس، 18 سبتمبر 2025 - 15:44
ليبيا
وزارة الحكم المحلي
وزير الحكم المحلي المكلف: ملتزمون بدعم البلديات وتحسين جودة الخدمات

عقد وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اجتماعًا مع عميد بلدية القواليش، سعيد عامر، خُصص لمناقشة سبل رفع جودة الخدمات البلدية وتجاوز التحديات التي تواجه عمل الإدارات المحلية.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص وزارة الحكم المحلي على دعم البلديات وتعزيز التنسيق مع الجهات المحلية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لضمان تقديم خدمات فعّالة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد الجويفي على التزام الوزارة بتحسين مستوى الأداء في مختلف البلديات، من خلال تطوير القدرات الإدارية والفنية، وتعزيز الموارد المتاحة بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمات في المناطق كافة.

