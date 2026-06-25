الجويفي يبحث مع بلدية الجديدة تحسين الخدمات ودعم مشاريع التنمية

تابع وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي، الأربعاء 24 June 2026، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان الوزارة مع عميد بلدية الجديدة ووكيل ديوان البلدية، سير العمل الإداري والخدمي داخل البلدية، واطلع على أبرز الاحتياجات الأساسية والمختنقات التي تواجهها.

واستعرض الاجتماع مجموعة من الملفات المتعلقة بواقع الخدمات داخل البلدية، حيث جرى بحث السبل الكفيلة بحلحلة المختنقات الخدمية وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالقطاعات الحيوية داخل نطاق البلدية.

كما تناول اللقاء تحديات خدمات النظافة العامة في المنطقة، مع مناقشة آليات دعم إدارات خدمات النظافة بالآليات والمعدات اللازمة، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبحث الجانبان احتياجات البلدية ذات الأولوية، إلى جانب تقييم الوضع القائم في عدد من المشاريع التنموية، في إطار تعزيز كفاءة العمل البلدي ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات اليومية للسكان.

وأكد وزير الحكم المحلي عبد الشفيع الجويفي في ختام الاجتماع التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لبلدية الجديدة، والعمل على توسيع نطاق تنفيذ مشاريع التنمية المحلية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لمتابعة أداء البلديات ميدانياً، والوقوف على التحديات الخدمية، وتعزيز التنسيق بين الوزارة والإدارات المحلية بهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية.