الحكم المحلي تتابع تنفيذ «مشاريع خدمية» في عدة مناطق

بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، خلال اجتماع عقد في طرابلس مع عميد بلدية سيناون ربيع قنيدي، عددًا من الملفات المتعلقة بسير العمل الإداري والخدمي داخل البلدية، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية الجارية.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لحزمة المشاريع القائمة داخل نطاق بلدية سيناون، حيث جرى بحث آليات تذليل العقبات الإدارية والفنية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

كما طالب عميد بلدية سيناون بضرورة دعم فرع جهاز الحرس البلدي في المنطقة، من خلال تزويده بالتجهيزات والآليات والإمكانات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه الرقابية والضبطية بكفاءة أعلى، إلى جانب الدعوة إلى تنفيذ مشاريع تنموية مركزية تسهم في تطوير البنية التحتية وإنشاء مرافق خدمية وإدارية جديدة.

وأكد وزير الحكم المحلي التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمجلس البلدي سيناون، والعمل على تنسيق الجهود مع الجهات التنفيذية المختصة لتلبية الاحتياجات الملحة، بما يعزز مسار التنمية ويرسخ الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، بحث وزير الحكم المحلي مع عميد بلدية المنشية الجميل محمد غيطة، الموقف التنفيذي لمشاريع التنمية المحلية، ومعدلات الإنجاز في المشاريع الجارية، إلى جانب مناقشة آليات دعم المشاريع الاستراتيجية المتعثرة داخل البلدية.

وتناول اللقاء دعم إدارة النظافة عبر تزويدها بالمعدات والآليات اللازمة، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير الكوادر الوظيفية من خلال برامج تدريبية متخصصة وتعزيز الموارد البشرية بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما التقى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، عميد بلدية رأس الطبل، حيث جرى بحث سير العمل البلدي والاحتياجات والتحديات التي تواجه البلدية، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والبلدية لتحسين الأداء الإداري والخدمي.

وفي إطار المتابعة الميدانية للمشاريع، تواصل بلدية نالوت الإشراف على أعمال مشروع كشط وإعادة رصف الطريق المزدوج من نادي الإصلاح إلى تقاطع الأربع شوارع، ضمن مشاريع التنمية المحلية الممولة من مخصصات التنمية.

كما انطلقت في بلدية عين زارة حملة التوعية بالصحة العامة للمرأة ضمن مشروع “الصحة العامة للمرأة داخل البلديات”، بإشراف مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي، وبمشاركة كوادر طبية واجتماعية وممثلين عن المجلس البلدي.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى النساء وتقديم برامج تثقيفية حول الوقاية والرعاية الصحية الأولية، عبر سلسلة من الندوات وورش العمل والزيارات الميدانية التي ستستمر خلال الأيام المقبلة.