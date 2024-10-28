«الجويفي» يتابع التحضيرات لافتتاح المدينة الرياضية في ترهونة

قام وزير الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، بزيارة ميدانية إلى المدينة الرياضية في ترهونة، لمتابعة سير العمل في مشروع الصيانة الشاملة للمدينة.

وقالت وزارة الرياضة في بيان على صفحة فيسبوك، “تأتي الزيارة بهدف العمل على عودة المدينة الرياضية في ترهونة كأحد المشاريع الرياضية الهامة التي تساهم في تعزيز الرياضة في مختلف المدن الليبية”.

و”اطلع الوزير على الأعمال الجارية لتجهيز أرضية الملعب واللمسات الأخيرة المطلوبة، استعداداً لاستقبال المنافسات الرياضية الرسمية”.